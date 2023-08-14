В мексиканском городе в морозильниках обнаружили останки 13 человек

Прокурор мексиканского штата Веракрус Вероника Эрнандес Гиаданс на совместной пресс-конференции с главой региона Куитлауаком Гарсией в понедельник, 14 августа, заявила, что городе Поса-Рика в морозильных камерах были обнаружены расчлененные останки, как минимум, по 13 человек, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в социальных сетях.

В ходе своего выступления Вероника Гиаданс сказала: «Останки людей были найдены в морозильных камерах в двух зданиях города Поса-Рика накануне. Согласно первым собранным уликам, к сожалению, это более 13 тел. В процессе идентификации есть вероятность может добавиться еще. Прокуратура штата с воскресенья ведет следственные действия. В ходе оперативных мероприятий задержаны шесть человек, возможно, причастных к этому».

Мехико, Иван Бабурин

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