ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Киеву данных о перевозке военных грузов

ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма, который передавал украинским спецслужбам информацию о перевозке военных грузов в зону специальной военной операции.

«Пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии гражданина России, 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции», – сказано в сообщении российской спецслужбы.

В ФСБ заявили, что задержанный подтвердил факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты тайника, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство. Самодельная бомба содержала в качестве заряда пластичную взрывчатку массой около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

В отношении фигуранта УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Задержанному избрана мера пресечения в виде ареста.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта и его причастности к иным преступлениям на территории Российской Федерации», – добавили в ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

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