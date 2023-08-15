Два жителя Сибири собирались перейти на сторону ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили совершение государственной измены со стороны двоих сельских жителей в Новосибирской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбу.

«Установлено, что 33-летний житель села Кыштовка Новосибирской области намеревался участвовать в деятельности против безопасности России», – говорится в сообщении.

В частности, он выяснял способы перехода на сторону Украины, а также пытался организовать выезд россиян за границу для вступления в ВСУ. По месту жительства подозреваемого изъяли оружие и боеприпасы.

Кроме того, к украинским боевикам собирался присоединиться его 29-летний родственник. Он также предпринимал попытки связаться с представителями силовых структур Украины.

Отмечается, что сотрудники УФСБ объявили мужчинам официальные предостережения о недопустимости таких действий. При повторном их совершения граждане понесут уголовное наказание.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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