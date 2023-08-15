В Пермском крае произошел выброс аммиака на мясокомбинате

В Пермском крае на производстве мяса произошло ЧП. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Выброс аммиака произошел в городе Чайковский. Из здания эвакуировали 220 человек.

Три человека были доставлены в больницу, сообщили «Интерфаксу» в региональном минздраве. Одному из пострадавших оказана необходимая медицинская помощь, он отправлен на амбулаторное лечение. «Двое других мужчин госпитализированы, состояние обоих оценивается как удовлетворительное», – сказал собеседник агентства.

Причина случившегося устанавливается. Отмечается, что за пределами цеха ПДК аммиака не превышена. Угрозы для здоровья и жизни населения нет.

Пермь, Зоя Осколкова

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