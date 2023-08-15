Два жителя Красноярского края пострадали от нападения медведя

В Красноярском крае медведь напал на грибников, в результате два человека получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел в тайге у села Имисское на юге региона. Трое мужчин отправились в лес собирать грибы и вышли на медведя. Хищник напал на людей.

Отпугнуть зверя удалось с помощью ружья, которое с собой взял один из мужчин. Отмечается, что оружие официально зарегистрировано.

Пострадавших госпитализировали, у них рваные раны туловища и головы.

Красноярск, Зоя Осколкова

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