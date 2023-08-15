Два жителя Красноярского края пострадали от нападения медведя

В Красноярском крае медведь напал на грибников, в результате два человека получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
Инцидент произошел в тайге у села Имисское на юге региона. Трое мужчин отправились в лес собирать грибы и вышли на медведя. Хищник напал на людей.
Отпугнуть зверя удалось с помощью ружья, которое с собой взял один из мужчин. Отмечается, что оружие официально зарегистрировано.
Пострадавших госпитализировали, у них рваные раны туловища и головы.
Красноярск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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