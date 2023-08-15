В Кузбассе малыша убило зарядным устройством для смартфона

В Новокузнецке Кемеровской области полуторагодовалый мальчик погиб от удара током после того, как взял в рот провод зарядного устройства для смартфона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагический инцидент произошел, когда малыш находится в спальне родителей. Там на зарядке стоял смартфон Xiaomi POCO X3 с магнитным проводом, который был заказан в одной из маркетплейсов, уточняет телеграм-канал Shot. 32-летняя мать ребенка в этот момент отвлеклась и не заметила, что сын засунул провод себе в рот. В результате мальчик получил сильный удар током и скончался.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Новокузнецк, Наталья Петрова

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