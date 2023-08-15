На подлете к Шебекино сбита воздушная цель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 15 августа, сообщил, что на подлете к Шебекино силы ПВО сбили воздушную цель.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО – сбита воздушная цель на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет».

«В результате падения фрагментов пробита кровля гаража в одном частном домовладении, а также поврежден один легковой автомобиль. Подомовой обход территории продолжается», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

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