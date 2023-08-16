Жителя Иркутской области задержали за работу на украинскую разведку

ФСБ задержала сотрудника одного из производственных предприятий города Ангарска Иркутской области по подозрению в работе на украинские спецслужбы. В отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

В спецслужбе отметили, что задержанный «осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции для дальнейшей передачи представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины».

Также в результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что мужчина по заданию спецслужбы Украины «распространял листовки, дискредитирующие использование Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан», заявили в ведомстве.

Название предприятия, на котором работает подозреваемый, не раскрывается.

Иркутск, Наталья Петрова

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