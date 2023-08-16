Россияне на промысловом судне застряли в Южной Корее

Власти Южной Кореи арестовали промысловое судно «Нептун» с российским экипажем. Россияне застряли в Пусане. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Судно «Нептун» арестовали в южнокорейском порту за неоплаченный ремонт более полутора месяцев назад. Часть экипажа выехала в Россию, но 11 человек остались, чтобы увести судно, когда получат разрешение. Большинство моряков – дальневосточники.

Теперь еще четыре человека заявили о желании вернуться в Россию, один из них болен. Моряки пожаловались, что получили от работодателя не все выплаты, узнало агентство ТАСС.

«Прокуратура организовала проверку о нарушении трудовых прав экипажа рыболовного судна «Нептун», которое находится в одном из портов Республики Корея. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению прав моряков на получение всех предусмотренных законом выплат и гарантий», – сообщили в прокуратуре Приморского края.

Генконсульство в Пусане заверило, что держит ситуацию на контроле.

«Сотрудники осведомлены о ситуации, сложившейся вокруг судна «Нептун», находящегося в порту Пусана, находятся в тесном контакте с экипажем судна и представителями компании-оператора, оказывают возможное содействие в возвращении росграждан домой», – говорится в сообщении в телеграм-канале консульства.

Москва, Наталья Рязанова

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