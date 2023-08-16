На Кубани полицейский брал взятки за ремонт служебных гаджетов

В Краснодарском крае подполковник МВД брал деньги у коллег за ремонт их служебных гаджетов, хотя должен был чинить бесплатно. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

На взяточничестве попался начальник одного из отделов Центра информационных технологий краснодарской полиции. Он требовал деньги за ремонт планшетов с тех, кто не хотел ждать очереди.

О том, что подполковник берет взятки за то, что должен делать бесплатно, в ФСБ сообщили его же сослуживцы. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело.

В настоящее время подсчитывается ущерб от незаконной деятельности полицейского. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Краснодар, Зоя Осколкова

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