На Кубани полицейский брал взятки за ремонт служебных гаджетов

В Краснодарском крае подполковник МВД брал деньги у коллег за ремонт их служебных гаджетов, хотя должен был чинить бесплатно. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
На взяточничестве попался начальник одного из отделов Центра информационных технологий краснодарской полиции. Он требовал деньги за ремонт планшетов с тех, кто не хотел ждать очереди.
О том, что подполковник берет взятки за то, что должен делать бесплатно, в ФСБ сообщили его же сослуживцы. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело.
В настоящее время подсчитывается ущерб от незаконной деятельности полицейского. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Краснодар, Зоя Осколкова
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