В Ливане случился «блэкаут»

Ливанское государственное промышленное и коммерческое предприятие Électricité du Liban (Электроэнергетика Ливана) в ночь на четверг, 17 августа, сообщила, что на всей территории страны из-за отключения двух тепловых электростанций за неуплату прекращена подача электроэнергии более семи часов, – передает РИА Новости.

В сообщении Électricité du Liban говорится: «Оператор двух ТЭС – Дэйр Аммар и Захрани сообщил в среду, что отключит их из-за неуплаты задолженностей в валюте с 17.00 по местному времени. Оператор реализовал свое обещание».

Как сообщает РИА Новости, что из-за отключения от электропитания из строя вышли станции перекачки воды и различные объекты инфраструктуры. Две отключенные ТЭС являются единственными снабжающими Ливан электроэнергией, суммарно они производят 550 МВт.

Бейрут, Иван Бабурин

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