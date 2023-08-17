Иномарка влетела под фуру на трассе в Дагестане: погибли четверо (ФОТО)

В Дагестане в Карабудахкентском районе в ДТП с участием легкового автомобиля грузовика погибли четыре человека. Об этом сообщил региональный полицейский главк.
Смертельная авария произошла около шести часов утра на 848 км федеральной трассы «Кавказ». 54-летний водитель Honda CR-V выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой фурой.
В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки от полученных травм скончались на месте происшествия.
Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
Махачкала, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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