Иномарка влетела под фуру на трассе в Дагестане: погибли четверо (ФОТО)

В Дагестане в Карабудахкентском районе в ДТП с участием легкового автомобиля грузовика погибли четыре человека. Об этом сообщил региональный полицейский главк.

Смертельная авария произошла около шести часов утра на 848 км федеральной трассы «Кавказ». 54-летний водитель Honda CR-V выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой фурой.

Фото: t.me/mvd_dagestan

В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки от полученных травм скончались на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Махачкала, Наталья Петрова

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