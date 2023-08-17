На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде вспыхнул пожар

В Волгограде произошел пожар на территории завода «Красный Октябрь». На место прибыли спасатели. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы около девяти утра. Внутри бетонного здания загорелось трансформаторное масло.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб установили, что площадь пожара составила 50 кв.м. При этом угрозы дальнейшего распространения огня не наблюдается.

«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», – добавили в МЧС.

Волгоград, Зоя Осколкова

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