В Дагестане автомобиль с людьми рухнул в пропасть

В Дагестане машина с людьми сорвалась с обрыва и упала в реку. По предварительным данным, погиб один человек.

ДТП произошло возле села Чилда в Тляратинском районе, передает телеграм-канал «Shot». Водитель легковушки предложил подвезти местного жителя, на узком участке дороги он не справился с управлением. Машина зависла над пропастью, пока водитель пытался вырулить обратно, но безуспешно, автомобиль упал с обрыва и оказался в реке.

На помощь пострадавшим поспешили местные жители. Они вытащили машину на берег. Пассажир выжил и был госпитализирован. Водитель погиб, предположительно, он захлебнулся.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»