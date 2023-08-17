ФСБ возбудила дело против жителя Керчи за призывы к насилию над участниками СВО

Житель Керчи стал фигурантом уголовного дела за призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба крымского УФСБ.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). 50-летнему крымчанину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает РИА «Новости».

Согласно материалам следствия, фигурант разместил в одном из мессенджеров призывы к «осуществлению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции».

В ходе обыска дома у подозреваемого обнаружены и изъяты средства связи, компьютер и другие вещественные доказательства.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Симферополь, Наталья Петрова

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