На федеральной трассе «Сибирь» произошла массовая авария

В Ангарске произошло массовое ДТП. В общей сложности повреждения получили девять автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

Авария произошла в районе Еловской горы федеральной автодороги «Сибирь». Грузовик на большой скорости врезался в самосвал, а затем в ДТП попали еще семь автомобилей.

В результате один человек был госпитализирован. Другим участникам происшествия помощь медиков не понадобилась.

На трассе возник затор, из-за того, что одна полоса была перекрыта для движения. Предположительно, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима 23-летним водителем грузовика.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»