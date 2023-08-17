Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посздно вечером в четверг, 17 августа, сообщил, что над Шебекинским городским округом был сбит беспилотный аппарат.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет».

В свою очередь российское минобороны заявило, что средствами ПВО над Белгородской областью вечером в четверг был обнаружен и уничтожен украинский беспилотник.

«В 22:22 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», – сообщили в оборонном ведомстве России.

Белгород, Иван Бабурин

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