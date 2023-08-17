Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота

Министерство обрроны России поздно вечером в четверг, 17 августа, сообщило, что сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» успешно отразили атаку украинского безэкипажного катера.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства, говорится: «Сегодня в 22.55 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя».

«В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота – сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков», не достигнув цели атаки. В настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи», – отметили в минобороны России.

Севастополь, Иван Бабурин

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