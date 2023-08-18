В Забайкалье сотрудницы соцзащиты украли более 12 млн рублей из нацпроекта

В Забайкальском крае двух сотрудниц филиала центра соцзащиты населения подозревают в хищении денег, выделенных на национальный проект «Демография». Об этом сообщили в службе регионального управления ФСБ РФ.

По информации спецслужбы, с 2020 по 2021 год начальник отдела и главный инспектор отдела выплат краевого центра соцзащиты нашли подставных лиц, которые предоставили паспортные данные и реквизиты банковских счетов для перевода денег.

Средства, направленные из бюджета на поддержку семей с детьми, в реальности поступали людям, не имеющим законного права на их получение. После все начисленные суммы делились между участниками преступной схемы.

В общей сложности злоумышленники смогли украсть 12 млн рублей. Отмечается, что всего в деле 23 фигуранта. Их дальнейшую судьбу определит суд.

Чита, Зоя Осколкова

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