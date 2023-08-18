В Красноярском крае семь человек пострадали в аварии с автобусом

В Красноярском крае пассажирский автобус попал в аварию. По предварительным данным, пострадали семь человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло на юге края, на автодороге Курагино – Черемшанка. Автобус с пассажирами съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате травмы получили семь женщин, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

По словам свидетелей, водитель автобуса находился в состоянии опьянения. Полицейские проверят эту информацию. На месте работает следственно-оперативная группа.

Красноярск, Зоя Осколкова

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