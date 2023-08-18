В грузовом терминале в Новороссийске вспыхнул пожар

В Новороссийске произошел пожар на территории грузового терминала. Горят деревянные паллеты. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Около девяти утра диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на улице Маркова. К месту вызова направили пожарную бригаду.
«В 09.11 по прибытию к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание деревянных паллет в грузовом терминале на площади 1300 кв. м», – говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются.
Новороссийск, Зоя Осколкова
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