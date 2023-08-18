Суд взыскал со Starbucks почти $30 млн за увольнение белой сотрудницы

Суд в США обязал компанию Starbucks выплатить еще 2,7 млн долларов бывшей сотруднице за незаконное увольнение. Женщина настаивает, что ее лишили работы из-за светлого цвета кожи. Общая сумма выплат по решению суда должна составить более 28 млн долларов, передает телеканал CNN.

Филлипс проработала в компании около 13 лет, но весной 2018 года ее вдруг уволили вместе с еще несколькими белыми работниками. Волна увольнений прошла после скандала с арестом двух темнокожих посетителей. Мужчины долгое время просидели в одной из кофеен Starbucks и ничего не заказали. Менеджер вызвал полицию, и обоих в наручниках вывели из заведения.

Двое пострадавших потом договорились с компанией и получили компенсацию. чтобы поддержать свой имидж, Starbucks уволила несколько белых сотрудников, даже не причастных к аресту посетителей.

Филлипс подала на бывших работодателей в суд. В июне суд встал на ее сторону и взыскал с компании 25,6 млн долларов компенсации. Женщина подала дополнительную жалобу и получила решение о взыскании со Starbucks еще 2,7 млн долларов.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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