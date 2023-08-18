Житель Индонезии 10 раз пырнул жену после новости, что их четверо детей не от него

Житель деревни Сунгай Ренгас в Индонезии напал на жену с ножницами, узнав, что он не отец их четырем детям. Женщина была ранена, но умерла от падения с моста по пути в больницу, пишет портал Detik-news.

Мужчина заподозрил жену в измене и устроил скандал. К его удивлению, после недолгих возражений, жена заявила, что он вообще не отец их детям. Мужчина пришел в ярость и бросился на супругу с ножницами. Он успел нанести около 10 ударов, прежде чем женщина потеряла сознание.

Осознав, что натворил, индонезиец сел на мотоцикл, усадил рядом бесчувственную жену и поехал в больницу. Когда они ехали через реку, мужчина не удержал супругу, и она упала с моста. Прохожие помогли поднять тело женщины обратно на мост и усадить на мотоцикл, но она уже не дышала. В больнице медики подтвердили смерть.

Увидев раны, врачи заподозрили неладное, вызвали полицию, и мужчину задержали. И только в результате экспертизы выяснилось, что причиной смерти стало падение с моста. Ножницы оказались слишком короткими, чтобы нанести серьезные раны.

Джакарта, Наталья Рязанова

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