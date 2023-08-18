Сожителей из Санкт-Петербурга уличили в съемках порно с участием приемных детей

ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в пятницу, 18 августа, сообщило, что ранее задержанную пару сожителей за надругательство над приемными детьми, также изобличили и в изготовлении детской порнографии.

В сообщении пресс-службы петербургских правоохранителей, в частности, говорится: «Задержанные дополнительно изобличены в том, что в период с марта по ноябрь 2022 года, находясь в квартире дома 113 по Гражданскому проспекту, изготовили и хранили материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних сына и дочери. Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 242.1 УК РФ. Оба злоумышленника находятся под стражей».

«В сентябре 2022 года сотрудниками полиции были задержаны 55-летний мужчина и его 53-летняя сожительница за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении их приемных сына (2010 года рождения) и дочери (2011). Были возбуждены уголовные дела по частям 4, 5 статьи 132 УК РФ», – напомнили в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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