В центре Львова трансвестит бросался на прохожих и покусал полицейских

В центре Львова полуобнаженный трансвестит бросался на людей и покусал полицейских, приехавших для его задержания, – сообщает в пятницу, 18 августа, украинское издание Страна.ua со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В заметке издание говорится, что в видеоролике, распространяющемся во львовских Telegram-каналах, видно, как полуобнаженный плотного телосложения трансвестит, агрессивно растопыривая пальцы, протягивает руку к лицу одного из окруживших его полицейских. В момент задержания неадекватный львовянин кусает одного из силовиков, после чего правоохранители закручивают ему руки за спину и уводят.

«В конце ролика, в момент задержания трансвестита, женский голос за кадром удивленно восклицает: «Да это же мужичара!»

Напомним, что 15 авгста уркаинские СМИ сообщали, что в центре столицы Западной Украины, городе Львов был (а) избит (а) трансгендер-военнослужащий ВСУ по имени Хелен.

Также отметим, что одним из официальных представителей ВСУ недавно стал (а) американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло.

Львов, Иван Бабурин

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