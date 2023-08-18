Над Белгородской областью сбит беспилотник самолетного типа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 18 августа, сообщил, что над Белгородским районом сбит беспилотник самолетного типа. По предварительным данным пострадавших нет.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Над Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет».

Белгород, Иван Бабурин

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