Массовый убийца Брейвик подал в суд на Норвегию за «нарушение его прав человека»

Норвежский ультраправый террорист, убийца 77 участников молодежного форума на острове Утёйа Андерс Брейвик обвинил министерстве юстиции Норвегии из-за условий содержания в тюрьме и подал в суд за нарушение его прав, – сообщает в пятницу, 18 августа, агентство Reuters.

В комментарии агентству адвокат Брейвика сказал: «Он подает в суд на государство, потому что уже 11 лет находится в экстремальной изоляции и не контактирует с другими людьми, кроме своих охранников. Подзащитный считает, что содержание в одиночной камере является бесчеловечным отношением и нарушает статью 3 Европейской конвенции о правах человека».

В министерстве юстиции Норвегии, в чьем ведении находятся пенитенциарные учреждения, заявили, что «приняли к сведению сообщение об иске Брейвика».

Следует напомнить, что Андерс Брейвик в 2011 году на остров Утойя застрелил 77 и ранил более 150 человек в молодежном лагере Лейбористской партии. В 2012 году Брейвик был признан виновным в терроризме и получил 21 год лишения свободы. Согласно норвежскому законодательству, срок Брейвику можно продлевать на неопределенный срок.

Осло, Иван Бабурин

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