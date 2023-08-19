В Сочи три человека пострадали в аварии с автобусом

В Сочи рейсовый автобус попал в аварию. По предварительным данным, пострадали три человека. Об этом сообщается в телеграм-канале городского УВД.

ДТП произошло на дороге в Красную Поляну. Пассажирский автобус и автомобиль столкнулись перед тоннелем. Отмечается, что легковушка выехала на встречку.

Водитель автомобиля оказался заблокирован в салоне, ему оказывают помощь сотрудники МЧС и медики.

«В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Они были госпитализированы», – говорится в сообщении сочинской полиции.

Сочи, Зоя Осколкова

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