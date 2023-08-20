В Бурятии из-за сильных дождей прорвало дамбу и размыло БАМ

В Бурятии обильные ливни стали причиной поднятия уровня воды в реках. В результате размыло пути на участке Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.
«Большие последствия от разрушения дамбы и выхода реки Холодной из берегов в Северо-Байкальском районе. БАМ размыт! Движение поездов остановлено!», – написал глава региона.
По его словам, повреждено 200 метров железнодорожного полотна и 10 опор контактной сети. «Ущерб для экономики страны от простоя грузов будет исчисляться миллиардами рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги», – отметил Цыденов.
В настоящее время в восстановительных работах задействовано 120 человек, 24 единицы техники. Власти планируют ликвидировать последствия разгула стихии к 26 августа.
В региональном управлении МЧС уточнили, что в работах задействовано два противоразмывных поезда. Введен режим чрезвычайной ситуации. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube