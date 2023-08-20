Три дрона-камикадзе атаковали Ростовскую область

В Ростовскую область со стороны Украины прилетели дроны-камикадзе, которые были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ», – написал губернатор в своем телеграм-канале.
По его словам, два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один – в километре севернее Новошахтинска. «ПВО не применялось из-за малого размера цели», – пояснил Голубев.
Чиновник отметил, что жертв и разрушений в результате атаки беспилотниками нет.
Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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