В Барнауле пассажир напал с ножом на водителя маршрутки

Водитель маршрутки в Барнауле получил ножевое ранение из-за конфликта с пассажиром. Полиция проверяет обстоятельства инцидента, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Вечером 20 августа сотрудники скорой помощи позвонили в полицию. Они привезли в больницу 46-летнего водителя маршрутки, получившего ножевое ранение. Оказалось, у него возник конфликт с 58-летним пассажиром, который горожанин пытался решить с помощью ножа.

«Сотрудники ППС полиции задержали подозреваемого мужчину 1965 года рождения и доставили в отдел полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести вреда здоровью пострадавшего», – пояснили в полиции.

8 августа в Хабаровске поссорились два водителя маршрутных автобусов. Один из них вытащил нож и несколько раз ударил коллегу. Пострадавший умер на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Барнаул, Наталья Рязанова

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