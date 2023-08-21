Киевлянин сжег 12 машин военных ВСУ из-за ненависти к армии Украины

Житель Киева с помощью самодельных зажигательных устройств сжег 12 личных автомобилей военнослужащих ВСУ.
Мужчину задержали при попытке уничтожить тринадцатый автомобиль. Свои действия он объяснил негативным отношением к украинской армии, сообщают СМИ со ссылкой на Нацполицию Украины.
Отмечается, что 35-летний задержанный дома изготавливал самодельные зажигательные устройства и крепил их на автомобили военных. За год он уничтожил 12 машин. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Киев, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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