Киевлянин сжег 12 машин военных ВСУ из-за ненависти к армии Украины

Житель Киева с помощью самодельных зажигательных устройств сжег 12 личных автомобилей военнослужащих ВСУ.

Мужчину задержали при попытке уничтожить тринадцатый автомобиль. Свои действия он объяснил негативным отношением к украинской армии, сообщают СМИ со ссылкой на Нацполицию Украины.

Отмечается, что 35-летний задержанный дома изготавливал самодельные зажигательные устройства и крепил их на автомобили военных. За год он уничтожил 12 машин. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Киев, Наталья Петрова

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