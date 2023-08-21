В Омской области похитили 35 млн рублей по «Пушкинской карте»

В Омской области расследуют хищение более 35 млн рублей, выделенных на реализацию программы «Пушкинская карта». Для обналичивания денежных средств преступники организовывали фиктивные культурные мероприятия, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Похищенные деньги были выделены Министерством культуры РФ и «Почта Банком» по программе «Пушкинская карта». Как установило следствие, мошенники выкупали у молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинские карты». Напомним, государство ежегодно выделяет на каждую карту 5 тыс. рублей для возможности посещения культурных мероприятий. Чтобы обналичить деньги, подозреваемые организовывали фиктивные культурные мероприятия, билеты на которые продавали только по «Пушкинским картам».

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Проект «Пушкинская карта» был запущен в сентябре 2021 года для популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Граждане в возрасте от 14 до 22 лет с помощью карты могут бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы.

Омск, Наталья Петрова

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