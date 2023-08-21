В Вологодской области теплоход столкнулся с баржей

В Вологодской области столкнулись теплоход с баржей. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, ЧП на воде произошло рано утром у деревни Аристово. Пассажирский теплоход «Княжна Анастасия», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, столкнулся с баржей на реке Шексне.
«Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не имеется, – говорится в сообщении. – В настоящее время суда следуют по прежним маршрутам».
Прокуроры выяснят все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований примут меры.
Вологда, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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