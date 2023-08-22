В Ростовской области в ДТП погибли восемь человек

В Ростовской области в результате столкновения двух легковушек погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, авария произошла в Волгодонском районе. Столкнулись «Лада-Приора» и «ВАЗ-2114».

«В результате дорожно-транспортного происшествия восемь человек получили телесные повреждения несовместимые с жизнью, среди которых четверо несовершеннолетних (3, 7, 9 и 10 лет). Все погибшие являлись жителями Мартыновского района Ростовской области», – уточнили в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы, чтобы установить все детали автокатастрофы.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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