В Пакистане спасатели сняли одного ребенка с аварийной канатной дороги

Спасателям удалось снять с канатной дороги в Пакистане одного из шести застрявших там детей. Школьники вместе с двумя взрослыми уже 18 часов висят в кабинке на высоте 274 метра, пишет портал G1.

Около 08:00 по местному времени один из тросов на канатной дороге в провинции Хайбер-Пахтунхва оборвался. Кабинка с пассажирами: шестью детьми 10-15 лет и двумя взрослыми, зависла на высоте 274 метра. Дети таким путем добирались в школу, поскольку в отдаленной северной провинции нет других дорог или мостов из-за гористой местности.

ВВС Пакистана выслали два вертолета на помощь людям, но операции мешает сильный ветер на такой высоте. При подлете борта кабинка начинает еще сильнее раскачиваться. По данным портала, один из мальчиков несколько часов находится без сознания из-за жары и страха.

Люди провели в кабинке около 18 часов, пока спасатели не сумели с помощью троса поднять одного из детей в вертолет. Спасательная операция пока продолжается, но местные жители и власти не уверены, что смогут продолжать: вскоре стемнеет и любые действия станут более рискованными.

Исламабад, Наталья Рязанова

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