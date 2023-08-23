В Суэцком канале столкнулись два танкера с СПГ

Два танкера столкнулись в Суэцком канале, следует из данных сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic. Суда растащили, движение в канале восстановлено.

По данным сервиса, BW Lesmes под флагом Сингапура был развернут боком к основному направлению движения в канале. Танкер Burri с Каймановых островов, проходя мимо, тоже повернулся боком и врезался в сингапурское судно. Burri дал задний ход и сумел сам развернуться, а вот для BW Lesmes пришлось высылать буксир, передает Reuters со ссылкой на очевидцев аварии.

По информации агентства, авария не помешала движению судов. Оба танкера перевозили сжиженный природный газ.

Москва, Наталья Рязанова

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