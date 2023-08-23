Двух рабочих насмерть засыпало зерном под Красноярском

Двое рабочих погибли на сельхозпредприятии в селе Красная Поляна Красноярского края. Мужчин затянуло в контейнер и насмерть засыпало зерном, рассказали в прокуратуре региона.
Инцидент случился в ночь на 23 августа. Аппаратчик обработки зерна вдвоем с помощником дежурили на сушильном комплексе. Когда на оборудовании произошел затор, они решили сами исправить ситуацию. Но обоих затянуло вглубь контейнера с сырым зерном, и мужчины задохнулись.
«Предположительно, на месте они находились в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура начала проверку охраны труда на сельхозпредприятии. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – пояснили в прокуратуре.
Ведомство взяло на контроль доследственную проверку, организованную Следственным комитетом.
Красная Поляна, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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