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Среда, 23 августа 2023, 10:56 мск

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Двух рабочих насмерть засыпало зерном под Красноярском

Двое рабочих погибли на сельхозпредприятии в селе Красная Поляна Красноярского края. Мужчин затянуло в контейнер и насмерть засыпало зерном, рассказали в прокуратуре региона.

Инцидент случился в ночь на 23 августа. Аппаратчик обработки зерна вдвоем с помощником дежурили на сушильном комплексе. Когда на оборудовании произошел затор, они решили сами исправить ситуацию. Но обоих затянуло вглубь контейнера с сырым зерном, и мужчины задохнулись.

«Предположительно, на месте они находились в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура начала проверку охраны труда на сельхозпредприятии. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – пояснили в прокуратуре.

Ведомство взяло на контроль доследственную проверку, организованную Следственным комитетом.

Красная Поляна, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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