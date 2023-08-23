Четверо подростков попали в реанимацию, отравившись грибами в лагере в Ленобласти (ОБНОВЛЕНО)

В детском лагере в Ленинградской области пятеро девочек-подростков отравились грибами. Четверо пострадавших помещены в реанимацию, сообщает издание 78.ru.

Инцидент произошел в лагере в селе Сомино Бокситорского района, уточняет РЕН ТВ. Пятерым девочкам в возрасте от 14 до 17 лет накануне вызвали скорую помощь. По данным источников СМИ, им стало плохо после того, как они съели неизвестные грибы. Девочки «отравились грибами», – заявил источник телеканала.

Отмечается, что всех пятерых отравившихся госпитализировали, четверо из них сейчас находятся в реанимации. Позже одну пострадавшую отпустили домой в удовлетворительном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на областной комитет по здравоохранению.

Подробности произошедшего выясняются.

Обновлено. Следователи проводят проверку по факту отравления пятерых детей в лагере. «По предварительным данным, подростки отравились сырыми грибами, которые съели во время прогулки днем на территории детского оздоровительного лагеря в Бокситогорском районе. В настоящее время подросткам оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении СУ СК РФ по Ленинградской области. В ведомстве добавили, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц детского лагеря.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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