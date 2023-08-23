На Алтае лишенный прав водитель выпал из трактора и попал под каток

На Алтае мужчина погиб под дорожным катком. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Инцидент произошел во время проведения дорожно-ремонтных работ неподалеку от села Келей в Усть-Канском районе. 58-летний местный житель управлял трактором с прицепным катком. В какой-то момент водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.
Во время маневра мужчина выпал из кабины и угодил под каток. В результате он получил смертельные травмы.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Установлено, что мужчина работал в дорожно-строительной организации машинистом-трактористом, при этом он был лишен права управления всеми видами транспортных средств.
Горно-Алтайск, Зоя Осколкова
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