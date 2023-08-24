Дети массово отравились в лагере в Бурятии: проводится проверка

Следователи выясняют причины массового отравления детей в лагере в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России. Симптомы кишечной инфекции обнаружены у 21 ребенка.

Дети разных возрастных групп, отдыхавших в лагере «Байкальский бор», пожаловались на тошноту и диарею днем 23 августа. По факту массового заболевания детей начата доследственная проверка. «Проведены санитарные обследования помещений пищеблока лагеря, взяты необходимые образцы для эпидемиологических исследований», – говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что дети будут получать лечение в амбулаторных условиях.

Проверку в связи с массовым отравлением детей в лагере проводит и региональная прокуратура. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению администрацией организации отдыха и оздоровления требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законов об образовании и охране здоровья несовершеннолетних», – сказано в сообщении надзорного ведомства.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

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