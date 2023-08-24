В Пскове задержали мужчину при попытке диверсии на железной дороге

Сотрудники ФСБ задержали диверсанта, который пытался поджечь релейный шкаф на станции «Псков – Товарный». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Псковской области.

По данным спецслужбы, мужчина через Telegram связался с волонтером украинского общественного гуманитарного проекта, настоящая целью которого – вербовка российских граждан для совершения диверсий и терактов.

Вечером 2 августа злоумышленник, предварительно получив указания куратора, «направленные на срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ», прибыл на участок железнодорожного пути в Псковском районе, отметили в УФСБ. Разводным гаечным ключом он попытался вскрыть релейный шкаф, чтобы затем поджечь. Реализовать задуманное фигуранту не дали прибывшие на место силовики, передает РИА «Новости».

Следственный отдел УФСБ РФ по Псковской области возбудил в отношении псковича уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию в форме поджога, направленную на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ). В настоящее время расследование продолжается.

Псков, Наталья Петрова

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