Калининградец пытался сбежать на Украину и примкнуть к ВСУ

Житель Калининградской области стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Подозреваемый пытался сбежать на Украину через Белгородскую область, чтобы воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Проживающий в СНТ «Голубево» под Калининградом 56-летний мужчина успел добраться до Шебекино в Белгородской области. Там он планировал обойти пункты пропуска и проникнуть на территорию Украины, но был задержан.

Задержанный является гражданином России, но при этом уроженцем Житомирской области Украины. «Сейчас с несостоявшимся ВСУшником работают силовики», – говорится в публикации.

Калининград, Наталья Петрова

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