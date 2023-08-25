Самолет совершил вынужденную посаду в Красноярске из-за пьяного дебошира

Борт, следовавший из Москвы в Благовещенск, был вынужден совершить посадку в красноярском аэропорту из-за неадекватного пассажира. Об этом сообщает «МВД Медиа».

31-летний житель Амурской области сразу после взлета начал распивать алкогольные напитки, которые принес с собой. «При этом он вел себя агрессивно и использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников и пассажиров», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Командир экипажа принял решение посадить самолет в Красноярске и передать нарушителя полиции. «Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находится в состоянии алкогольного опьянения», – отметила Волк.

В отношении мужчины составлен протокол об административном нарушении по ст. 20.20 КоАП РФ (Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах). Проводится проверка.

Красноярск, Зоя Осколкова

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