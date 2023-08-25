В Татарстане полуголый заключенный сбежал от конвоя во время флюорографии

В Татарстане заключенный воспользовался ситуацией и сбежал из тубдиспансера. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

40-летний осужденный за кражу находился в кабинете флюорографии в медицинском учреждении в Набережных Челнах. Подгадав нужный момент, он выбрался из здания через окно и скрылся.

Мужчина оставил свою одежду и ушел по пояс голый. Одетого в одни черные штаны и ботинки беглеца искали на улицах города и на территории садовых товариществ.

В результате заключенного удалось задержать. Было принято решение этапировать его в Чистополь.

Казань, Зоя Осколкова

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