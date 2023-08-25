На Яве несколько дней горит огромная свалка – уже есть первые отравившиеся дымом

Власти индонезийской провинции Ява объявили чрезвычайное положение из-за пожара, который уже несколько дней бушует на свалке. Густой зловонный дым распространяется по окрестностям, что привело в пятницу, 25 августа, к первым госпитализациям жителей.

Местные СМИ уточняют, что пожар начался во вторник. На свалке Саримукти скапливаются отходы города Бандунг и его 2,5 миллионов жителей. По меньшей мере 30 пожарных машин тщетно пытались локализовать огонь на территории площадью 25 гектаров, что осложнялось сильной жарой и сильным ветром.

Столкнувшись с катастрофой, власти объявили в этом районе 21-дневное чрезвычайное положение, сообщил в четверг глава провинции Западная Ява Хенгки Курниаван. По данным местной клиники, в пятницу от воздействия токсичного дыма, по меньшей мере у 67 жителей развились легкие респираторные заболевания, двое из них были госпитализированы.

Учащимся исламской начальной школы, расположенной в 6 км от пожара, было предложено оставаться дома, сообщил представитель школы. «Дым был довольно густым, нарушил работу школы и поставил под угрозу безопасность и здоровье учащихся, – сказал Амин Буньямин агентству Франс Пресс. – Мы беспокоимся об их здоровье, потому что испарения, выделяемые свалкой, особенные. Они могут вызвать удушье».

В крупных городах провинции Ява, самого густонаселенного острова индонезийского архипелага, отсутствует современная инфраструктура, необходимая для переработки отходов.

Москва, Елена Васильева

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