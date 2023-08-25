На Алтае родственница жениха обворовала молодоженов и сожгла похищенные деньги

В Республике Алтай местную жительницу заподозрили в воровстве. Женщина украла деньги у молодоженов, а затем, опасаясь преследования, сожгла похищенное в печи.

В полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что после бракосочетания у нее с мужем пропали 40 500 рублей, подаренные на свадьбе. Правоохранители провели расследование и установили, что к краже причастна родственница жениха.

43-летняя женщина была ранее судима. В ходе допроса она призналась в содеянном и рассказала, что на второй день после торжества помогала по дому и увидела женскую сумочку, в которой были деньги. В этот момент молодожены уехали к родственникам в другую деревню.

Подозреваемая утверждает, что была пьяна и взяла деньги, а когда поняла, что совершила преступление, решила избавиться от улик и сожгла банкноты в печи. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 158 «Кража». Расследование продолжается.

Горно-Алтайск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»