В Якутии перевернулся автобус с вахтовиками, есть погибший и пострадавшие

В Нерюнгриском районе Якутии опрокинулся вахтовый автобус «Урал». В результате аварии пострадали восемь пассажиров, водитель погиб, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Все пострадавшие госпитализированы. Надзорное ведомство проводит проверку по факту ДТП.
По данным региональной Госавтоинспекции МВД России, авария произошла на закрытой технологической автодороге Улак – Эльга. «Урал» вылетел с проезжей части и опрокинулся. 30-летний водитель скончался до прибытия медиков.
Вероятной причиной ДТП стал отказ тормозов. Со слов пострадавших, на спуске «Урал» начал набирать скорость, и водитель сообщил пассажирам, что возникла проблема с тормозной системой, передает ТАСС.
Точную причину происшествия установит следствие.
Якутск, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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