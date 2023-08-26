В Якутии перевернулся автобус с вахтовиками, есть погибший и пострадавшие

В Нерюнгриском районе Якутии опрокинулся вахтовый автобус «Урал». В результате аварии пострадали восемь пассажиров, водитель погиб, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Все пострадавшие госпитализированы. Надзорное ведомство проводит проверку по факту ДТП.

По данным региональной Госавтоинспекции МВД России, авария произошла на закрытой технологической автодороге Улак – Эльга. «Урал» вылетел с проезжей части и опрокинулся. 30-летний водитель скончался до прибытия медиков.

Вероятной причиной ДТП стал отказ тормозов. Со слов пострадавших, на спуске «Урал» начал набирать скорость, и водитель сообщил пассажирам, что возникла проблема с тормозной системой, передает ТАСС.

Точную причину происшествия установит следствие.

Якутск, Наталья Петрова

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