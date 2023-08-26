Нападение мигрантов на жителя Санкт-Петербурга: Бастрыкин велел возбудить дело

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по публикации о нападении мигрантов на жителя Санкт-Петербурга. Об этом сообщает СК РФ в своем телеграм-канале.

Согласно сообщениям в соцсетях, мигранты напали на петербуржца, избили его и похитили банковские карты и телефон. Далее с карт были списаны деньги.

Председатель Следственного комитета РФ поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и «представить доклад о ходе и результатах его расследования», отметили в ведомстве.

Там добавили, что центральный аппарат СК России поставил на контроль исполнение поручения.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»