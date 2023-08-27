Микроавтобус с туристами из России попал в ДТП в Абхазии: есть раненые

Девять туристов пострадали в результате ДТП в Гудаутском районе Абхазии в ночь на 27 августа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.
Авария произошла на 85-м км трассы Псоу – Ингур в районе села Псырцха. Столкнулись микроавтобус «Мерседес» и автомобиль «Тойота». Сигнал о происшествии поступил в 02:49. На место ДТП выехали две группы спасателей из Гудауты и Сухума, а также медики.
«В результате аварии пострадали 9 человек, приехавшие на отдых в республику. Все они доставлены в больницу», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что большая часть пострадавших – российские туристы, передает Sputnik Абхазия.
Сухум, Наталья Петрова
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