Микроавтобус с туристами из России попал в ДТП в Абхазии: есть раненые

Девять туристов пострадали в результате ДТП в Гудаутском районе Абхазии в ночь на 27 августа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

Авария произошла на 85-м км трассы Псоу – Ингур в районе села Псырцха. Столкнулись микроавтобус «Мерседес» и автомобиль «Тойота». Сигнал о происшествии поступил в 02:49. На место ДТП выехали две группы спасателей из Гудауты и Сухума, а также медики.

«В результате аварии пострадали 9 человек, приехавшие на отдых в республику. Все они доставлены в больницу», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что большая часть пострадавших – российские туристы, передает Sputnik Абхазия.

Сухум, Наталья Петрова

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